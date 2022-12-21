Клуб аквалангистов из Томска в 2023 году займется очисткой водоемов

Мероприятия будут проходить за счет средств выигранного гранта Росмолодежи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тусуровский клуб аквалангистов «Наяда» займется очисткой четырех водоемов в Томске, сообщает пресс-служба вуза. Мероприятия будут проходить за счет средств выигранного гранта Росмолодежи.

«В рамках акции мы вручную будем приводить водоёмы, которые находятся и в Томске, и за его пределами, в хорошее состояние: очищать береговую линию от упавших деревьев, сухостоя и валежника, с помощью металлоискателей «прочёсывать» дно и чистить озёра от бытового мусора, проводить химические анализы», - рассказал президент клуба Кирилл Бородин.

Подобные мероприятия были проведены на Университетском озере. В результате, силами экологического сообщества студентов, удалось очистить озеро и организовать экопарк.

Читайте также: В Томске аквалангисты трех университетов очистят водоемы от мусора