В томский онкодиспансер доставили два новых аппарата ИВЛ

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Два новых аппарата искусственной вентиляции легких доставили в Томский областной онкологический диспансер, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Томской области. Оборудование стоимостью более 7 млн рублей поступило в рамках нацпроекта «Здравоохранение» регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Новые аппараты ИВЛ установлены в отделении анестезиологии и реанимации онкодиспансера», - говорится в сообщении.

Как отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации онкодиспансера Владимир Стреж, аппараты позволяют специалистам подобрать оптимальные условия для лечения в зависимости от течения болезни.

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