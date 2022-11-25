В Томске два рентген-аппарата за 50 млн рублей установили в больнице скорой медицинской помощи

Аппараты удобны тем, что они передвижные. Фото: Область здоровья

Пресс-служба облздрава Томской области сообщает о пополнении медицинским оборудованием больницы скорой помощи. Медицинское учреждение получило два рентген-аппарата стоимостью более 50 миллионов рублей.

«Рентген-аппарат типа С-дуга разработан специально для контроля различных хирургических процедур, в том числе проведения малоинвазивных операционных вмешательств. Он позволяет обеспечить максимально качественную визуализацию исследуемых органов и операционного поля, проводить постоянную импульсную рентгеноскопию в условиях операционной с минимальной дозой облучения пациентов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что больница скорой помощи в Томске получила два таких передвижных аппарата. Также отмечается, что в данный момент медицинское учреждение использует пять таких рентген-аппаратов.

«Если во время операции нужно скорректировать положение имплантата, выправить позвоночник, точно попасть в область интереса, то мы используем С-дугу», – отметил заведующий травматологическим отделением БСМП Александр Сусиков.

Денежные средства на приобретение выделила область, а также были задействованы средства нормированного страхового запаса фонда ОМС.

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