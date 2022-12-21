В Томской области обновят список школ для капремонта

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил актуализировать список школ для капремонта. Глава региона провел аппаратное совещание с участием заместителей и глав муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации области.

Власти региона рассказали, что 2022-2023 годах в Томской области запланировано отремонтировать 24 здания школы, в августе на эти цели регион получил из федерального бюджета более двух миллиардов рублей.

Также замгубрернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова подчеркнула, что в десяти школах области капитальный ремонт должен быть завершен до конца этого года, а еще в трех - в следующем году. В 2023 году должен начаться капитальный ремонт еще 11-ти школ, однако их перечень нужно актуализировать.

Сам Владимир Мазур добавил, что региону нужно ставить реальные сроки проведения капитального ремонта школ, а заказчикам и главам муниципалитетам делать выводы из прошлых ошибок.

"Очевидно, что до конца 2022 года не будет завершен капремонт лицея №8 в Томске, Михайловской школы в Зырянском районе, Коломиногривской школы в Чаинском, вижу большие риски с завершением капремонта 16-й школы в Томске. Больше нам срыва сроков допускать нельзя. Для этого не надо включать в планы объекты с «сырой» документацией, не закладывать риски на самом старте. Каждый глава муниципалитета должен «жить» этими объектами, потому что их ждут и учителя, и родители, и дети. У нас огромная программа капитального ремонта школ в области, и она должна идти без сбоев", - подытожил губернатор.

Читайте также: В Томской области ожидают снижение спада в строительстве на 10%