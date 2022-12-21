В Томской области ожидают снижение спада в строительстве на 10%

К концу года ожидается «сокращение глубины падения» до 10%. Фото: Анна Ковалёва

Власти Томска фиксируют отрицательную динамику строительной отрасли по итогам января-октября, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на заместителя губернатора по экономике Андрея Антонова. Непростая ситуация сложилась из-за роста цен на строительные материалы, сокращение поставок. К концу года ожидается «сокращение глубины падения» до 10%, сообщил вице-губернатор.

Андрей Антонов подвел предварительные итоги социального-экономического развития в январе-октябре 2022 года. Предприятия областного центра за 10 месяцев нарастили производство в сфере электрооборудования, электронных и оптических изделий. Они ориентированы на внутренний спрос. Обрабатывающий сектор, по предварительным прогнозам, показал небольшой рост в 0,4%.

«Мы оцениваем это положительно, учитывая, что в 2022 году РФ столкнулась с санкциями со стороны недружественных государств и сменой логистических цепочек», - рассказал вице-губернатор.

Рост в сельском хозяйстве составил 18,6%, на него повлияли высокие темпы уборочной компании. Выпуск сельхоз продукции по итогам года ожидается на уровне 101,1%.

«В потребительском сегменте зафиксирован рост в сфере общественного питания (+9,9 %) и услуг (+5,1 %)», - говорится в сообщении.

Вырос и оборот розничной торговли, он составил 200,1 млрд рублей. Это на 3,2% выше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что в России замечена отрицательная динамика (5,9%), но Томскую область процесс не сильно затронул.

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