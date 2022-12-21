Задержанный глава томского ГИБДД работал в полиции 23 года

Фото: Евгения ГУСЕВА

Задержанный по подозрению в получении взятки бывший глава томской ГИБДД Трещев работал в полиции 23 года. "МК в Томске" рассказали, что Вячеслав Трещев был назначен главой томской Госавтоинспекции в 2017 году.

Напомним, что начальник Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Вячеслав Трещев задержан по подозрению в получении взятки в 4 млн рублей, сообщает восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. С 2017 по 2021 годы он Трещев возглавлял управление ГИБДД по Томской области. Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ.

Сам Трещев - уроженец Черепановского района Новосибирской области. После службы в армии был зачислен в отдельный батальон ГИБДД Новосибирской области. К 2013 году дослужился до заместителя начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. В 2017 году назначен главой томской Госавтоинспекции.

В 2021 году экс-глава ГИБДД вернулся он в Новосибирск и возглавил "Центр организации дорожного движения".

Также стоит отметить, что доход главы ГИБДД за этот год составил 1 323 114,75 рублей. Транспортных средств в собственности Трещева и его супруги в 2018 году не значилось, зато в совместной собственности у супругов были апартаменты площадью 259,8 кв.м.