Экс-начальник управления ГИБДД по Томской области задержан по факту получения взятки в 4 млн рублей

Начальник Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Вячеслав Трещев задержан по подозрению в получении взятки в 4 млн рублей, сообщает восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. С 2017 по 2021 годы он Трещев возглавлял управление ГИБДД по Томской области. Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, Трещев в ходе личных встреч с августа по декабрь 2022 года предложил предпринимателю, который представляет интересы двух фирм, покровительство по службе ему и фирмам за взятку в 4 млн рублей. Компании осуществляли установку оборудования фотовидеофиксации ПДД и устройств автоматизированной розыскной системы в Новосибирской области.

Деньги должны были пойти на обеспечение победы фирм в электронных аукционах, заключение договоров, приемку и оплату работ без помех.

«19 декабря 2022 года фигурант, находясь в доме по месту своего проживания, незаконно получил от предпринимателя часть взятки в виде денег в сумме 1 200 000 рублей в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий», - сообщили в ведомстве.

На месте жительства проведен обыск, денежные средства изъяты, мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в видео заключения под стражу.

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