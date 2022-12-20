В Томске план застройки на 2022 год выполнен на 59%

На будущий год показатели плана по вводу жилья незначительно, но увеличатся. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

План застройки Томска на 2022 год выполнен на 59%, сообщила администрация города в ответ на запрос «КП-Томск»». На территории областного центра региональным проектом Томской области «Жилье» предусмотрено введение 205, 6 тысяч кв. м. жилплощади многоквартирных домов в этом году.

«В настоящее время, по состоянию на текущую дату, в г. Томске введено в эксплуатацию 121,3 тысяч кв. м. жилой площади (48,7 тысяч кв. м. – многоквартирные жилые дома, 72,6 – индивидуальное жилищное строительство», - сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Томска

До конца декабря ввести планируют еще 4 многоквартирных жилых дома, общей площадью около 25 тысяч кв. м. На территории города сейчас более 20 строек первичного жилья, которые расположены в разных районах города.

На будущий год показатели плана по вводу жилья незначительно, но увеличатся.

«Региональным проектом Томской области «Жилье» на территории муниципального образования Город Томск на 2023 год запланировано 217,8 тысяч кв. м. ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», - сообщили в департаменте.

В администрации отмечают положительную динамику по количеству сдаваемых кв. м. В 2020 в эксплуатацию введены 151,2 тысяч кв.м., в 2021 – 153, 8 тысяч кв. м. На аналогичном уровне остается показатель 2022 года.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Мазур в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что в Томске завершается строительство хирургического корпуса областного онкологического диспансера. В плане стоит и строительство 16 новых школ.

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