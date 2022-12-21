ЕР рассказала о проведенной в 2022 году работе по социальной поддержке граждан

Владимир Мазур, губернатор Томской области, секретарь Томского регионального отделения «Единой России», бывая в самых отдаленных поселках, не понаслышке знает нужды томичей. Фото предоставлено ТРО ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, итоги законотворческой работы в текущем году и задачи на 2023 год были подведены на днях во время встречи руководства партии и ее думской фракции.

Открывая мероприятие, секретарь Генсовета «Единой России» напомнил, что в 2022 году были оперативно приняты важные законодательные решения.

Например, мобилизованным и добровольцам гарантировано сохранение рабочих мест, для них ввели кредитные каникулы, установили мораторий на пени за ЖКУ и защитили выплаты от списаний по исполнительным производствам.

- Уверен, дополнительными поправками мы гарантируем приостановку судебных и административных производств в отношении участников СВО, установим запрет на арест их денежных счетов. Также мы нормативно закрепили статус добровольческих формирований, которые помогают нашим Вооруженным Силам. Прописали гарантии добровольцам, - в частности, сказал Андрей Турчак.

Все участники СВО, включая добровольцев и гражданских, привлеченных к выполнению задач ВС РФ, теперь могут получить статус ветерана боевых действий и связанные с этим меры поддержки, отметил секретарь Генсовета «Единой России».

«Участие в специальной военной операции войдет в пенсионный стаж в двойном размере, в том числе для получения льготной пенсии. Напомню, что «Единая Россия» выступала с этой инициативой еще в период избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва. Этот вопрос мы решили», - подчеркнул Андрей Турчак.

Глава думской фракции партии Владимир Васильев напомнил: «Единая Россия» в 2022 году была сосредоточена на поддержке людей. Так, в 2022 году принято решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми от 8 до 18 лет: оно коснулось более 5 млн детей, затем последовала опережающая индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсий.

«Выделяются средства на строительство школ, закупку медицинского оборудования, повышение доступности медицинской реабилитации для инвалидов, поддержку семей с детьми, занятость инвалидов», - уточнил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Говоря о приоритетах в работе «Единой России» на 2023 год секретарь Генсовета подчеркнул, что ведущим направлением работы остается поддержка семей с детьми, особенно с детьми-инвалидами, повышение доступности и качества образования и здравоохранения, патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.

Продолжится и работа над обеспечением трудовых гарантий граждан, пояснил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что главным историческим событием уходящего года стало вхождение четырех новых регионов в состав России, поблагодарив участников наблюдательной и гуманитарной миссий на Донбассе и новых территориях, коллег в Госдуме за помощь фронту и пожелав главного – Победы.

Томская область, благодаря народной программе «Единой России», получает значительную поддержку федерального бюджета на строительство и капремонт социально значимых объектов, обновление материально-технической базы больниц, школ, учреждений культуры, сообщил Владимир Мазур, губернатор Томской области, секретарь Томского регионального отделения «Единой России».

- В 2022 году впервые за многие годы у нас в Томской области начался масштабный ремонт школ. Близится к завершению строительство новой школы на 1 100 мест в Томске. Благоустроено 50 парков и скверов во всех муниципалитетах. Отремонтировано 240 км дорог. Модернизировано 10 отделений почтовой связи в селах. Построено 19 ФАПов и врачебная амбулатория. Школы получили 37 новых автобусов. Свыше 130 врачей и фельдшеров переехали в глубинку по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Это лишь малая часть того, что сделано благодаря Народной программе, которую мы продолжим в новом году, – сказал Владимир Мазур.