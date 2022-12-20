Томичкам рассказали о неудачных нарядах на корпоратив

От некоторых нарядов лучше точно отказаться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние корпоративы уже не за горами и многие уже начинают готовить образы для отдыха с коллегами. Журналисты «АиФ-Томск» составили список нарядов, которые точно лучше оставить на другой раз.

Платья с глубоким декольте или длиной мини не совсем будут уместно смотреться в кругу коллег. Платье в пол лучше приберечь для свадеб или других торжеств. Идеальная длина наряда на новогоднем корпоративе – чуть ниже колена.

Неуместно будет смотреться и летнее платье, если оно будет надето вместе с зимними сапогами. Отказаться стоит и от страз на платье или аксессуарах, ведь с такими украшениями очень легко переборщить.

Строгую или офисную одежду тоже лучше забыть, особенно если праздник проходит не в офисе. Свитера с новогодней тематикой не самый хороший выбор, потому что они будут неуместно смотреться в компании.

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