В Томской области выявили еще 34 случая COVID-19

По данным оперштаба, 45 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 20 декабря, в Томской области выявлено 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 158 148 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 45 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 156 477 человека. Один человек с подтвержденным диагнозом скончался.

За последние сутки в стране выявлено 5 994 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 57 пациентов скончались, 8 109 выздоровели.

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