В Стрежевом из-за гриппа и ОРВИ приостановили диспансеризацию и профосмотры

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В Томской области в городе Стрежевой из-за гриппа и ОРВИ приостановили диспансеризацию и профосмотры. Регистратура уже обзванивает всех записанных на прием пациентов, сообщает ГВ ОГАУЗ "Стрежевской ГБ" в своем telegram-канале.

"Уважаемые пациенты! Все плановые приемы к узким специалистам и терапевтам, временно приостановлены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ в больнице также приостанавливается плановая госпитализации. Также родственникам запретили посещать больных пациентов.

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