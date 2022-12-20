Жители Томской области купили более 63 тысяч билетов по Пушкинской карте

Мероприятия посетили 63 269 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области жители купили более 63 тысяч билетов по Пушкинской карте, сообщила пресс-служба областной администрации. Мероприятия посетили 63 269 человек.

«Лидерами по посещению держателями «Пушкинской карты» в Томске являются театр драмы, филармония, краеведческий и художественный музей и Музей истории города Томска», - говорится в сообщении.

Лидерами по посещению в районах стали концерты и мастер-классы детских школ искусств Северска и Стрежевого, выставки и экскурсии Зырянского краеведческого музея, Бакчарского музея северного садоводства, спектакли и тематические программы домов культуры городов Асино и Колпашево.

Всего муниципальные и областные учреждения культуры провели 2045 мероприятий. На старте проекта в нем участвовали 30 учреждений в 12 районах Томской области. На данный момент, их число выросло до 111 учреждений в 20 муниципалитетах.

В 2022 году держателям карты было доступно пять тысяч рублей. Три из них можно было потратить в учреждениях культуры, Две – на билеты в кинотеатр на фильмы отечественных режиссеров.

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