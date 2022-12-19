Жители Томска победили в национальной премии «Студент года»

Представители Томска победили в национальной премии "Студент года". Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Правовая комиссия ППОС ТГУ победила в номинации «Юридическое объединение года». Профсоюзную студенческую организацию признали лучшей в России среди высших учебных заведений.

В номинации «Творческая личность» (среди профессиональных образовательных организаций) победил студент Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций Василий Белых.

Лауреатами национальной премии среди вузов стали:

- киберспортивный клуб ТУСУРа (номинация «Киберспортивный клуб года»),

- медиацентр ТПУ (номинация «Студенческое медиа года»),

- студенческое научное общество им. Н.И. Пирогова, СибГМУ (номинация «Студенческое научное общество года»).

В номинации «Староста года» среди профессиональных образовательных организаций лауреатом стал студент Томского промышленно-гуманитарного колледжа Андрей Жбанов.

Всего в 2022 году в премии «Студент года» было 33 номинации. В финале участвовали учащиеся из 70 регионов страны.

«Премия «Студент года – 2022» учреждена в 2014 году. Она реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» Российским союзом молодежи при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», - уточнили в Администрации Томской области.

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