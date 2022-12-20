Более 90 школьных классов ушли на карантин из-за гриппа и ОРВИ в Томской области

За минувшую неделю в Томской области произошел рост числа заболевших ОРВИ на 85%. Фото: Олег Укладов

За минувшую неделю в Томской области произошел рост числа заболевших ОРВИ на 85%. Таким образом, в регионе закрыли на карантин 4 школы и 3 детских сада, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

"За прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 14577 случаев ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 34%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 85%, заболеваемость выше эпидпорога в возрастных группах 3-6 лет на 31% и 15 лет и старше на 23%", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, школы закрыли в Молчановском и Шегарском районе, а детские сады - в Каргасокском и Томском районе. Также уточняется, что частично закрыли 94 класса в 35 школах и 16 групп в 10 дошкольных образовательных учреждениях.

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