В Томске дети мобилизованных получат подарки к Новому году

Накануне фура с подарками прибыла в Томск. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дети из семей мобилизованных и добровольцев в Томской области получат новогодние подарки, сообщила пресс-служба областной администрации. Их закупили на благотворительные средства в ходе всероссийской акции «Новый год в каждый дом».

«Наша задача – поздравить всех детей мобилизованных военнослужащих из Томской области с Новым годом. Их отцы сейчас защищают нашу Родину, обеспечивая мирное небо над головой», - рассказал руководитель регионального штаба «Мы вместе» Алексей Филимонов.

Накануне фура с подарками прибыла в Томск. Наборы до конца года развезут во все муниципалитеты области и вручат детям военнослужащих, помощь в доставке окажут волонтеры регионального штаба «Мы вместе!».

Читайте также: Томичкам рассказали о неудачных нарядах на корпоратив