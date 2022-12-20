В Томске дети мобилизованных получат подарки к Новому году

Накануне фура с подарками прибыла в Томск.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Дети из семей мобилизованных и добровольцев в Томской области получат новогодние подарки, сообщила пресс-служба областной администрации. Их закупили на благотворительные средства в ходе всероссийской акции «Новый год в каждый дом».
«Наша задача – поздравить всех детей мобилизованных военнослужащих из Томской области с Новым годом. Их отцы сейчас защищают нашу Родину, обеспечивая мирное небо над головой», - рассказал руководитель регионального штаба «Мы вместе» Алексей Филимонов.
Накануне фура с подарками прибыла в Томск. Наборы до конца года развезут во все муниципалитеты области и вручат детям военнослужащих, помощь в доставке окажут волонтеры регионального штаба «Мы вместе!».
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