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НовостиОбщество20 декабря 2022 8:39

В Томске дети мобилизованных получат подарки к Новому году

Они закуплены на благотворительные средства
Кирилл Колемасов
Накануне фура с подарками прибыла в Томск.

Накануне фура с подарками прибыла в Томск.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Дети из семей мобилизованных и добровольцев в Томской области получат новогодние подарки, сообщила пресс-служба областной администрации. Их закупили на благотворительные средства в ходе всероссийской акции «Новый год в каждый дом».

«Наша задача – поздравить всех детей мобилизованных военнослужащих из Томской области с Новым годом. Их отцы сейчас защищают нашу Родину, обеспечивая мирное небо над головой», - рассказал руководитель регионального штаба «Мы вместе» Алексей Филимонов.

Накануне фура с подарками прибыла в Томск. Наборы до конца года развезут во все муниципалитеты области и вручат детям военнослужащих, помощь в доставке окажут волонтеры регионального штаба «Мы вместе!».

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