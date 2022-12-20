Врач-невролог из Томска рассказала об опасности головной боли

Мигрень в дальнейшем может вызвать осложнения. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Головная боль может нести в себе множество неудобств. Хуже всего, когда она перетекает в мигрень и мучает человека годами. Врач-невролог из компании «Инвитро» Сарижат Адбуллаева рассказала журналисту «АиФ-Томск», что существует более 160 видов головной боли.

Мигрень характеризуется приступами пульсирующей боли с одной стороны, которые могут длиться от 4 до 72 часов. Причины ее появление до сих пор не выявлены. Вдобавок, у пациента могут появиться повышенная чувствительность к свету, звукам, тошнота и рвота. Мигрень может передаваться еще и по наследству.

Пациенты отмечают, что мигрень может возникнуть при проявлении определенных внешних стимулов.

«Самым частым провокатором является стресс, гормональные факторы, пропуск еды, нарушение сна, изменения погоды. Около 20% процентов пациентов с мигренью отмечают возможность провокации приступов пищевым продуктами и напитками (сыр, шоколад, цитрусовые, красное вино, пиво, шампанское)», - рассказала специалист.

Абдуллаева предупредила, что мигрень в дальнейшем может вызвать осложнения.

«Опасность мигрени заключается в возможности ее осложнения, наиболее изученными являются мигренозный статус, мигренозный инфаркт, эпилептический припадок, вызванный мигренью, персистирующая аура без мигрени», - поделилась врач.

Невролог отнесла к опасным симптомам головную боль после 50 лет, «громоподобную головную боль», ухудшающуюся со временем боль, одностороннюю головную боль и изменение сознания.

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