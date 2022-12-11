Томский повар Зенков рассказал секреты в приготовлении креативного оливье

Фото: Гусейнов Виктор/Анна Ковалева

До Нового года осталось 20 дней. «Комсомолка» в Томске продолжает приготовления к главному празднику, в этот раз рассказываем о необычном и вкусном рецепте «Оливье» на стол, который удивит гостей. Журналист «КП-Томск» поговорил с поваром Вячеславом Зенковым и выяснил, какие ингредиенты нужны для самого праздничного блюда.

«В 2017 году я решил приготовить классический салат «Оливье» по новому рецепту. Добавил креветку и с тех пор готовлю только по своей технологии», - говорит Зенков.

Фото: Прохоров Иван

Повар поделился, что главный секрет в приготовлении блюда – правильные пропорции каждого ингредиента и домашний майонез для заправки. Кроме того, необычность блюду добавляет отсутствие соли как в заправке, так и при варке каждого из ингредиента.

Для оливье понадобится: замороженный свежий горошек, говяжий язык, мелкие «коктейльные» креветки, курица отварная, огурец свежий и маринованный (можно в пропорции 50/50), картофель, морковка, огурец.

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

По пропорциям повар Зенков отмечает, что размер нарезного продукта должен быть не больше по размеру горошка. Каждый продукт нужно класть по 100 грамм, чтобы готовый продукт имел вес в 700 грамм.

Для большего изыска и насыщенности вкуса повар добавляет столовую ложку красной икры. Повар отмечает, что предпочитает делать небольшие порции салата, для этого подойдут салатные миски. Как говорили выше, вместо магазинного майонеза для заправки Зенков использует домашнюю заготовку на сметане и горчице.