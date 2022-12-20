Медсестре из Томска присвоили звание заслуженного работника здравоохранения РФ

За последние 5 лет женщина приняла участие в более чем 800 операциях. Фото: Кирилл Колемасов

Медсестре Томской областной клинической больнице Оксане Слабович указом президента присвоили звание «Заслуженного работника здравоохранения РФ», сообщает пресс-служба администрации региона. Награждение пройдет сегодня, 20 декабря в Кремле.

Оксана Слабович пришла в областную клиническую больницу сразу после окончания медучилища. Здесь она работает уже 27 лет работает, 17 из которых в должности старшей медсестры оперблока.

«За образцовое выполнение профессионального долга, а также за большой вклад в практическое здравоохранение Оксана Слабович неоднократно награждена благодарственными письмами, почетными грамотами, юбилейными медалями «70 лет Томской области», «75 лет Томской области», - говорится в сообщении.

За последние 5 лет женщина приняла участие в более чем 800 операциях, в том числе с высшей категорией сложности. Она также преподает по специальности операционное дело в Томском базовом медицинском колледже.

Читайте также: Томский врач Поздняков объяснил, при каком симптоме гриппа вызывать скорую помощь