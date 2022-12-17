Томский врач Поздняков объяснил, при каком симптоме гриппа вызывать скорую помощь

Фото: Ксения Высотина

В Томске врач главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснил, при каком симптоме гриппа вызывать скорую помощь.

По словам специалиста, если в течение 4-6 часов сбить температуру (выше 38,5) самостоятельно не получается, необходимо вызвать скорую помощь. Также отмечается, что при лихорадке, особенно гиперфебрильной (выше 39,5) – возникают выраженные нарушения в сосудистом русле, усиливается свертывающая способность крови, теряется жидкость из организма, страдает нервная система.

"Все это приводит к тяжелым состояниям, требующим неотложной помощи. Частый кашель, одышка, различные неврологические нарушения— изменение поведения, нарушение сознания и прочее", - сказал специалист.

Помимо этого, Поздняков добавил, что сбивать температуру стоит исходя из наличия хронических заболеваний, возраст и интенсивности лихорадки. Сбивать температуру выше 39 градусов необходимо, даже если пациента ничего не беспокоит.

"Если у человека температура держится на отметке до 38,5, то температуру можно не снижать при нормальном самочувствии. Медик советует при лихорадке пить как можно больше жидкости", - подытожил врач.