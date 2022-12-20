В Томске сдают новогодние коттеджи от 1500 до 15 000 рублей в сутки

В объявлениях преимущественно указано, что непосредственно в новогоднюю ночь помещения уже заняты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томичи могут снять дом или коттедж за городом в новогодние праздники. Около 20 объявлений с такими предложениями размещены на сайте Авито.

К примеру, самым дешевым вариантом станет дом в деревне Коломино площадью 30 кв.м. – 1500 рублей в сутки.

В поселке Кайдаловка коттедж площадью 80 кв.м. сдается за 8 тысяч рублей в сутки, а за дом площадью 230 кв.м. в 3 километрах от площади Южной придется отдать 12 тысяч рублей.

Самые дорогие варианты находятся в Синим Утесе и селе Тимирязевское – размещение на сутки здесь стоит 15 тысяч рублей.

В объявлениях преимущественно указано, что непосредственно в новогоднюю ночь помещения уже заняты, но есть возможность приехать туда в праздники и на Рождество.

В 2023 году томичи будут отдыхать 9 дней – с субботы 31 декабря по воскресенье 8 января.

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