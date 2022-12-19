Жителей частных домов Томской области обяжут установить противопожарные датчики. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

В Томской области в понедельник, 19 декабря, прошло внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

На совещании стало известно, что с 1 марта 2023 года владельцев частных домов обяжут устанавливать противопожарные датчики, а органы власти — обеспечивать их наличие и исправность.

«За сутки 18 декабря мы потеряли на пожарах четыре человека – в Бакчаре и в Ленинском районе Томска. С губернатором, возглавляющим нашу комиссию, мы договорились детально на КЧС разбирать такие резонансные события», — сообщил генерал-майор Андрей Андреев на комиссии.

«Заместитель начальника главного управления МЧС России по Томской области Cергей Шутов <...> отметил, что АДПИ являются наиболее эффективным инструментом предупреждения пожаров в частных домах. С 1 марта следующего года их установка носит обязательный характер», — сообщили в обладминистрации.

Отметим, что ранее сообщалось об обязательной установке АДПИ только в частных домах, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

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