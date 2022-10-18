"Улучшений и изменений нет": студенты ТГУ рассказали о новой стоимости за общежитие

Студенты ТГУ возмущены повышением стоимости проживания в общежитии Фото: Ксения Высотина

Этим летом студенты Томского государственного университета активно жаловались в социальных сетях на повышение стоимости проживания в общежитии. Тогда средняя плата за проживание в общежитии ТГУ была 3800 рублей в год.

Студент уже третьего курса исторического факультета Егор, вновь связался с журналистом "КП-Томск" и рассказал, сколько теперь он платит за проживание в общежитии и что поменялось за лето в корпусе №3.

Напомним, что тогда студент жаловался на плохое состояние окон, мебели, электропроводки и на частые проблемы с водоснабжением.

«Улучшений и изменений абсолютно никаких. Летом было сделано ровно то же самое, что и в прошлом году — ремонт отдельных секций. Серьезных исправлений никаких нет», — рассказал Егор.

Теперь студент обязан платить за проживание 5 600 рублей, однако существенных изменений в общежитие нет. Более того, ученикам ТГУ запретили пользоваться стиральной машиной, которую они купили самостоятельно на свои деньги.

"Администрация общежития преподнесла студентам еще один подарок — запретила использование стиральных машинок в секциях. Фактически нас принуждают пользоваться общажной прачечной, в которой стоят ровно три машинки на всю общагу. Причем пользование платное", — рассказал студент.

С чем связано такое решение, студентам ТГУ не объяснили, сообщили только то, что они должны вывезти стиральные машины, которые самостоятельно купили.

На данный момент несколько студентов хотят написать жалобу на имя ректора, так как не согласны с решением администрации общежития.