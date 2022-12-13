"Скорая ехала два часа": мужчина пожаловался на врачей в Томске

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В Томске мужчина два часа ждал скорую помощь с температурой 39. По словам томича, должного лечения в больнице не предоставили. Историю мужчины рассказало издание "АиФ-Томск".

«Я весь день проспал. К вечеру даже не мог самостоятельно встать, сильно болела грудная клетка, кружилась голова, а температура не сбивалась и держалась на отметке 39,5. Я даже не мог разговаривать. Супруга вызвала скорую помощь, так как испугалась за мое состояние», - рассказал томич.

Скорую помощь мужчине пришлось ждать два часа. По приезду врачей, ему выписали обильное питье, витамины и препараты от кашля. На следующий день он обратился в поликлинику.

«У меня взяли тест на коронавирус и спросили, помогает ли мне выписанное лечение. Врач даже не послушал легкие, не измерил пульс, сатурацию и давление. По результатам отрицательного теста отправили домой лечится дальше», - добавил томич.

Журналисты обратились в департамент здравоохранения, чтобы узнать, сколько к пациенту должна ехать скорая помощь, а также каков регламент осмотра пациента с кашлем и высокой температурой. Однако в облздраве ответили, что готовы разбираться с конкретной жалобой пациента, который предоставит свои данные. Регламент действий врача нам не предоставили.

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