Установка новой праздничной иллюминации обошлась бюджету Томска в 7,3 млн рублей

Фото: Елена Белоусова / «МК в Томске»

Власти города Томска в 2022 году потратили на установку новой праздничной иллюминации — перетяг, гирлянд и консолей — 7,3 млн рублей, следует из информации, размещенной на портале Госзакупок.

В ноябре этого года мэрия разместила на Госзакупках тендер на «Выполнение работ по ремонту, установке и подключению новых конструкций праздничной иллюминации на улично-дорожной сети МО «Город Томск» по начальной цене 7 млн 302 тысячи рублей.

Подрядчик определился в лице городского департамента дорожной деятельности и благоустройства, с которым 2 декабря подписали контракт на проведение работ.

В перечне работ по данным портала — монтаж новых перетяг, консолей и гирлянд в ряде районов города, всего 114 объектов. Дороже всего оценивается монтаж 28 новых консолей «Снежинка» на набережной реки Томи: в закупке указана сумма в 1 млн 184 тысячи рублей.

Кроме того, в списке работ значится ремонт шести неисправных светодиодных фонтанов, за каждый из них указана цена в 136 тысяч рублей.

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