На ремонт школы №38 в Томске дополнительно выделили 30 млн рублей

Фото: Ксения Высотина / пресс-служба администрации Томской области

Согласительная комиссия по бюджету Томска увеличила расходы на ремонт школы №38 на 32,7 млн рублей, доведя общий проект бюджета на 2023 год до 204,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Изначально проект бюджета на ремонт школы по улице Ивана Черных, 123/1 предполагал расходы в размере 171,5 млн рублей. Здание школы построено в 1970 году и нуждается в капитальном ремонте, так как его не проводили за полвека ни разу.

Кроме того, в расходной части бюджета Томска на 2023 год предусмотрели 31,2 млн рублей на мебель и оборудование школ, в которых ремонт провели в 2022 году — это 5-я школа и 8-й лицей.

Читайте также: Власти Томска выделили средства на разработку ПСД для строительства двух новых детсадов

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.