Повар Ибрагимов из Томска рассказал секреты приготовления вкусного оливье

Есть два секреты, которые помогут сделать блюдо вкусным и запоминающимся. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Меньше чем через месяц жители Томской области будут отмечать новый год. Повар из Томска Иван Ибрагимов рассказал журналистам "АиФ – Томск" особый рецепт традиционного оливье, который гости съедят очень быстро.

По словам Ибрагимова, есть два секреты, которые помогут сделать блюдо вкусным и запоминающимся.

Для самого рецепта понадобятся:

Особенностью салата станет обжаренная курица, которую обычно отваривают. Филе нужно порезать на пластины, добавить соль, перец и пожарить на сковородке до появления румяности, после чего переместить на тарелку.

Затем необходимо положить в миску покрошенные отваренные яйца и добавить туда мелконарезанные овощи. Туда же отправляется нарезанное кубиками куриное филе.

Добавляет вкус блюду и сок, который остается после обжарки мяса. Его необходимо вылить на нарезанные ингредиенты.

Затем в тарелку отправляют маринованные огурцы вместо соленых. Мелконарезанные корнеплоды перемешиваются в одной тарелке с почти уже готовым салатом.

Добавить вкуса заправки в виде сметаны поможет 1 ложка сока лимона, горчица и сахар. Все это необходимо перемешать, затем добавить майонез и снова перемешать.

Сверху кладется горошек и пробуется на соль. Блюдо подается в салатнике к праздничному столу. Приятного аппетита!

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