Житель Томска перечислил лжесотрудникам Госуслуг 1,6 млн рублей

Фото: Юлия Пыхалова / Людмила Стрижнова

50-летний житель Томска попался на уловку лжесотрудников Госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Томичу поступил звонок по одному из мессенджеров. На профиле высветился логотип Госуслуг. Звонивший представился сотрудником Единого портала государственных и муниципальных услуг. Мужчина сказал, что мошенники пытаются оформить кредит от имени томича.

Позвонивший посоветовал срочно перекрыть нежелательную заявку другими кредитами, оформив их в разных банках. Житель Томска выполнил рекомендации - он оформил кредит и кредитные карты в пяти банках. Затем мужчина перечислил 1,6 млн рублей на указанные аферистом счета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — уточняется в сообщении.

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