Житель Томска перевел неизвестному 7 400 рублей при покупке планшета

Фото: Николай Оберемченко / Евгения Гусева

Житель Томска 1981 года рождения лишился 7 400 рублей при попытке купить планшетный компьютер в известном интернет-магазине, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Полицейским в Октябрьском районе Томска потерпевший рассказал, что при покупке на сайте он увидел инструкцию с тем, что необходимо связаться с менеджером по телефону. Последовав инструкции, он получил SMS-сообщение со ссылкой на оплату планшета и воспользовался ей.

Несмотря на факт оплаты, менеджер заявил мужчине, что оплата не прошла, и предложил сделать возврат. Предварительно сняв остаток со счета, потерпевший потребовал оформить возврат. Вместо этого ему пришло еще одно SMS-сообщение с требованием внести на счет сумму стоимости планшета, которое подтвердило его подозрения о мошенниках.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

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