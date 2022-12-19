Власти Томска выделили средства на разработку ПСД для строительства двух новых детсадов

Фото: Евгения Гусева / Алексей Булатов

В проекте бюджета Томска на 2023 год запланировали средства на проектирование двух новых детских садов на улицах Гоголя, 36 и Крячкова, 9, сообщила пресс-служба городской администрации.

Расходы на ПСД составят более двух миллионов рублей на каждый из объектов. Согласительная комиссия приняла решение выделить средства, чтобы достичь необходимого уровня софинансирования вместе с безвозмездными поступлениями.

Кроме того, чуть больше миллиона рублей выделили на реконструкцию детского сада №11, там средства будут направлены на укрепление мер пожарной безопасности.

Проект бюджета Томска на 2023 год будет рассмотрен на очередном заседании городской Думы 22 декабря.

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