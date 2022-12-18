Кедровскую школу №1 в Томской области планируют сдать в эксплуатацию до конца года

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В здании средней школы №1 города Кедрового заканчивается капитальный ремонт, школу планируется сдать до конца 2022 года, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Работы в школе Кедрового завершены на 95%, сдать объект предполагается в конце 2022 года. Уточняется, что в школе дополнительно заменили систему отопления, что не содержалось в первоначальном плане.

Стоимость работ, не считая обновления системы отопления — 106,5 млн рублей. Программа капремонта входит в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования».

Школа №1 города Кедрового открылась в 1988 году.

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