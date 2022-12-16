«Задыхаемся в собственном доме»: в Томске подъезд на Карташова затопило кипятком

Фото: Предоставлено героиней

В Томске по адресу Карташова, 17 в ночь с 15 на 16 декабря произошел прорыв трубы. Горячая вода затопила подвал, испарение охватило весь дом, а новый ремонт превратился лишь в воспоминания. Журналист «КП-Томск» поговорил с жительницей дома Татьяной и выяснил детали произошедшего.

«Отключили горячую воду и отопление»

Как отмечает Татьяна, первой неладное заметила соседка. Женщина повела в 7.15 утра ребенка в садик и увидела, что подъезд охвачен паром – пришлось будить соседей и решать проблему.

«Подвал был уже полон кипятка. Внутри квартир все нормально, в подъезде вычерпали ведер 80 вручную. Все стены, окна – с них текла вода. Мы протирали простынями, тряпками», - говорит Татьяна.

Фото: Предоставлено героиней

Как отмечает жительница Карташова,17 – жильцы начали оперативно решать проблему, не дожидаясь коммунальных служб. Коммунальщики приехали спустя два часа, как жители узнали о поломке в своем подъезде. До того момента Татьяна с двумя другими жительницами подъезда приступили к устранению потопа.

«Вода из подвала вылилась в подъезд, через подъезд — на улицу и дотекла до театра «Версия». Подъезд был мокрый, со стен текло – было большое испарение и конденсат, появились лужи», - отметила горожанка.

Жители подъезда недоумевают, какого масштаба поломка, раз затопило весь подвал, и вода вытеснила из щелей в сам подъезд.

«Течь устранят, а что делать со стенами?»

Коммунальные службы прибыли на место ориентировочно в 9.00 утра, на тот момент Татьяна уже боролась с конденсатом на стенах.

Как отметила томичка, на месте работало несколько ремонтных машин. В службе уточнили, что в любом случае найдут поломку и устранят ее.

«Нам отключили горячую воду и отопление, скоро будет холодно в квартирах. Течь устранят, а что нам делать со стенами и полом в подвал? Вы представляете, через щели, швы тек кипяток. Что с этим будет? Кто нам устранит эти последствия? Там, где покрашено, удалось собрать воду, а где известка – стены впитали всю влагу», - негодует женщина.

Кроме того, на месте поломки работал представитель администрации Кировского района, посоветовавший жильцам написать претензию на коммунальную службу. Сейчас жильцы не понимают, куда им нужно обратиться, чтобы восстановить прежний вид подъезда, проверить безопасность пола и стен в пятиэтажном доме.

«КП-Томск» в «ТомскРТС» ответили: «Сотрудники СП Тепловые сети проводят работы по устранению дефекта на теплотрассе в районе улицы Белинского. В настоящее время проводятся водоотливные работы, устанавливается характер повреждения. Ремонтные работы будут выполнены оперативно».

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