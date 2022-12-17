Жительница Томска лишилась почти миллиона рублей из-за мошенников

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Томичка лишилась почти миллиона из-за мошенников. Женщине позвонил лжеполицейский, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Советскому району города Томска поступило сообщение от местной жительницы 1990 года рождения о хищении денежных средств", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что томичке позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что мошенники завладели ее паспортными данными и пытаются оформить кредит. Затем томичке позвонили и представились сотрудником Банка России.

Аферист пояснил женщине, что ее данные были проданы сотрудником банка, а заявку на кредит можно отклонить только при подаче новой на максимальную сумму кредита. Под руководством мошенника она оформила кредит, сняла денежные средства и перевела по указанным ей счетам. В итоге женщина потеряла 980 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".