В Томске на следующей неделе потеплеет до -5

Фото: Ксения Высотина

В Томске на следующей рабочей неделе потеплеет до -5 градусов. Также в городе каждый день будет идти снегопад, говорится на сайте GISMETEO.

В начале недели ночная температура в Томске прогнозируется от -11 до -22 градусов, а днем потеплеет до -5...-12 градусов.

Середина недели тоже порадует томичей теплой погодой. Ночью ожидается -11...-21 градус, а днем -7...-12 градусов.

К концу недели днем немного похолодает, синоптики обещают от -13 до -24 градусов, а ночью - минус 19...-31 градус. Снегопад будет идти с понедельника по субботу, а вот в воскресенье он прекратится.