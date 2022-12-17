В Томске направят почти 40 млн рублей на ремонт и строительство ливневок

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В Томске почти 40 млн направят на ремонт и строительство ливневок. Такое решение приняла дума города, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что 26,5 млн рублей будет выделено для ремонта и содержания ливневок, а 8 млн для их возведения по ул. Бирюкова. Также 6, 5 млн рублей направят на разработку проектно-строительной документации на реконструкцию ливневки на участке по проспекту Фрунзе от проспекта Комсомольский до улицы Кулагина.

Напомним, что в 2023 году в Томской области вырастит бюджет почти на 23 млрд рублей. Доходы составят 105 миллиардов, а расходы превысят 100 миллиардов рублей. Окончательный бюджет на 2023 год в Томской области рассмотрят на собрании 22 декабря.