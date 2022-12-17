На следующий год в Томской области вырос бюджет почти на 23 млрд рублей

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В 2023 году в Томской области вырастит бюджет почти на 23 млрд рублей. Доходы составят 105 миллиардов, а расходы превысят 100 миллиардов рублей, сообщили в областной думе.

Уточним, что ко второму чтению объем доходов регионального бюджета на 2023 год увеличен исключительно за счет федеральных поступлений в размере 22,7 миллиарда рублей. Как сообщили в думе, основные решения согласительной комиссии касались расходной части бюджета.

"Более 905 млн рублей было дополнительно направлено на повышение зарплаты работников бюджетной сферы. Всего расходы консолидированного бюджета региона на заработную плату составят 39,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что около 350 млн дополнительно пойдут на проведение капитального ремонта в учреждениях, а муниципальным бюджетам получат из области 40 млрд рублей.

Окончательный бюджет на 2023 год в Томской области рассмотрят на собрании 22 декабря.