Власти Томска выкупили помещение для поликлиники в Радонежском микрорайоне

Фото: пресс-служба ТДСК / Николай Оберемченко

Амбулатория для жителей микрорайона Радонежского в Томске может открыться уже осенью 2023 года, городские власти выкупили помещение для него у ТДСК, сообщила пресс-служба компании в четверг.

По информации пресс-службы, власти получили в пользование помещение площадью почти 400 квадратных метров на первом этаже здания по улице Береговой, 25.

«В помещении <...> планируют создать филиал 10-й поликлиники — врачебную амбулаторию для медицинского обслуживания детей и взрослых», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сумма сделки не называется. Уточняется, что по данным организации, поликлиника может начать принимать пациентов уже в следующем году.

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