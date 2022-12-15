Томичам рассказали о правилах выбора сладких новогодних подарков для детей

Фото: Алексей Булатов/Наталья Качановская

Новый год совсем скоро придет в Томск. Региональное отделение Роспотребнадзора сообщает, что для выбора праздничного подарка для детей есть свои правила по санитарным нормам.

"Согласно санитарным требованиям в питании детей не допускается использовать, а, следовательно, включать в наборы детских подарков: кондитерские изделия, содержащие ядра абрикосовой косточки, арахиса, алкоголь; карамель, в том числе леденцовая; кремовые кондитерские изделия (пирожные), жевательную резинку", - говорится в сообщении.

Согласно требованиям, которые предоставила пресс-служба ведомства, жители региона в праве направить Управлению обращение, если приобретенный товар не надлежащего качества. Такое возможно согласно требованиям Федерального закона от 2 мая 2006 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Заявление можно прикрепить электронным письмом на адрес ufs@70.rospotrebnadzor.ru, либо лично принести по адресу проспект Фрунзе, 103а.

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