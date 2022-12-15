Жителей Томска просят помочь в поисках пропавшего 17-летнего юноши

Фото: ЛизаАлерт

Поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт в Томской области сообщает о начале поисков 17-летнего подростка из Томска. Молодой человек вышел из дома 10 декабря 2022 года и на настоящий момент о его местоположении ничего неизвестно.

"#Томск внимание! Помогите найти подростка! Пропал #Веремейчик Сергей Юрьевич, 17 лет (2005 г.р.)", - говорится в сообщении.

Особые приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Одежда: черно-белая куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки с коричневой подошвой, серая шапка. Томичей просят проявить бдительность и сообщить какие-либо данные, которые помогут установить местонахождение пропавшего юноши по телефону: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

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