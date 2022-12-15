В селе Каргасок Томской области из пожара спасли женщину с годовалым ребенком

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

В среду вечером в селе Каргасок Томской области загорелся деревянный жилой дом по улице Гоголя, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Пожар тушили около часа, огонь частично прожег межэтажное перекрытие на площади около 10 квадратных метров. По данным ведомства, пострадавших и погибших нет, со второго этажа по пожарной лестнице спасли женщину 1959 года рождения и годовалого ребенка.

Причина пожара устанавливается.

По данным прокуратуры, на месте пожара работал прокурор Каргасокского района Таир Маметов. По итогам разбирательства обстоятельств пожара будет принято процессуальное решение.

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