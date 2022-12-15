Власти Томска ограничили скорость на улицах Клюева и Осенней из-за частых ДТП

Фото: Роман Игнатьев / Николай Оберемченко

Городские власти Томска приняли решение ограничить скоростной режим на улицах Клюева и Осенней в Советском районе, сообщила в среду вечером пресс-служба горадминистрации.

В соцсетях от томичей поступало много жалоб на состояние этого участка дороги — на них образовалась глубокая колея, провоцирующая аварии. В среду на улице Клюева произошли сразу несколько ДТП, записи некоторых из них выложили в томских пабликах.

«В траншеях(иначе колею не назвать) от танков прятаться можно», — прокомментировал состояние дороги один из автолюбителей в паблике «Регион-70 Томск».

«На участке улицы Клюева от улицы Обручева до улицы Осенней и на участке улицы Осенней от улицы Клюева до проспекта Академического будут установлены информационные аншлаги и знаки, ограничивающие скоростной режим для автомобильного транспорта до 40 км/час», — говорится в сообщении. Также для информирования томичей установят знаки «скользкая дорога» и «неровная дорога».

Знаки установлены временно, весной скоростной режим вновь планируют уточнить с учетом транспортных потоков и состояния дорожного полотна.

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