В Томской области за 2022 год родилось 7987 детей

Фото: Олег Укладов / Алексей Булатов

В Томской области за период с января по ноябрь 2022 года родилось 7987 детей, мальчиков оказалось немного больше, сообщил департамент ЗАГС Томской области в среду.

В департаменте уточнили, что на свет появились 4032 новорожденных мужского пола и 3955 — женского.

В прошлом году за этот же период в Томской области, по данным Томскстата, родилось 8595 детей. Таким образом, в 2022 году число новорожденных уменьшилось на 608.

В числе новорожденных — 104 пары двойняшек и два набора тройняшек. 3076 младенцев (больше трети) — первенцы для своих родителей.

«В двух семьях жителей Томского района родился 11-й и 13-й ребенок, а в одной семье Молчановского района родился 12-й ребенок», — добавили в департаменте.

Самыми популярными именами в Томской области за уходящий год стали София и Артём: их носят, соответственно, 230 девочек и 210 мальчиков. Также маленьких томичей называли редкими именами Аристарх, Сократ, Спартак, Генри, Донат, Жора, Намиг, Рамзан, Султан, Феодор, томичек — Альмира, Асма, Жасмин, Каталея, Магдалина, Настасья, Руфина, Тереза, Юнона, Дания.

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