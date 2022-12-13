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НовостиОбщество13 декабря 2022 7:47

Пособие на первого ребенка за январь 2023 года томичам выплатят в феврале

Изменение сроков выплат связано с реструктуризацией социальных фондов в России
Кирилл Гостев
Фото: Алёна Голева / Артем Килькин

Фото: Алёна Голева / Артем Килькин

В Томской области граждане, получающие пособия на первого ребенка, получат выплаты за январь 2023 года после 3 февраля, сообщили во вторник в департаменте соцзащиты населения Томской области.

В пресс-службе департамента уточнили, что сроки выплат были сдвинуты из-за объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в Социальный фонд России, которому с 1 января передадут полномочия по назначению и выплате данных средств.

«Пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно и на третьего ребенка – в январе выплатят от соцзащиты, после новогодних праздников до 26 числа», — добавили в департаменте.

Напомним, ежемесячную выплату на первого ребенка в Томской области могут получить семьи со среднедушевым доходом не более двух региональных прожиточных минимумов. В 2022 году такая выплата составляет 14 817 рублей, ее размер в 2023 году пока не определен.

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