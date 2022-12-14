В Томске ищут избившего на Сергея Лазо женщину томича

Фото: Томская полиция

В Томске неизвестный напал на жительницу города, нанес ей несколько ударов кулаками по лицу и забрал с собой ее телефон. Томская полиция устанавливает личность мужчины.

"Приметы разыскиваемого: мужчина славянской внешности, среднего телосложения, рост около 180 см. Был одет: серая вязанная шапка, куртка темно-синего цвета с капюшоном с меховой опушкой серого цвета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 11 декабря, в воскресенье в одном из развлекательных заведений города. Полиция просит бдительных граждан сообщить любую информацию, которая поспособствует установлению личности нападавшего в ОМВД России по Октябрьскому району по телефонам 02, 102 (с мобильного) или 8-923-413-36-77.

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