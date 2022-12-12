В селе Зырянском Томской области из пожара через окно спасли четырех человек

Фото: Владимир Веленгурин / Алексей Булатов

В селе Зырянском Томской области четыре человека были эвакуированы через окно из пожара в жилом доме, один получил отравление продуктами горения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Пожар произошел в утренние часы субботы, 10 декабря. Горел одноэтажный двухквартирный дом по улице Лесной, тушение на площади 24 квадратных метра заняло немногим более получаса.

Пожар начался с веранды, где обгорела деревянная обрешетка крыши веранды, стены внутри и снаружи, а также входная дверь в квартиру. Из веранды извлекли два газовых баллона.

«Травмирован мужчина, 2003 года рождения, получил отравление продуктами горения, доставлен в МБУЗ «Зырянская ЦРБ», — уточнили в сообщении.

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

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