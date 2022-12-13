В Томске ночью будет работать 90 машин для уборки снега

Фото: Мэрия Томска

В Томске повысят количество специальной техники, которая будет очищать дороги в городе. Мэрия сообщает, что на дороги выйдет 90 снегоуборочных машин.

"Сотрудники будут убирать и вывозить снег с участков пр. Ленина, ул. Советская, ул. Герцена, пер. Пионерский и других. Также на ул. Беринга и Суворова будут очищать обочины и скалывать уплотненный снег автогрейдером", - говорится в сообщении.

Согласно данным от мэрии, роторная перекидка снега будет идти на Иркутском тракте, на въезде и развязке рядом с Коммунальным мостом. Кроме того, по улицам Гагарина, Р. Люксембург, Дальне-Ключевская, Беленца, Татарская, Студенческая, Гоголя, Обручева, Клюева, Лазарева специальные службы уберут снег не менее, чем с 40 километров тротуаров.

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