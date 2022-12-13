В Томской области 13 декабря выявили 47 новых случаев COVID-19

Фото: Юлия Пыхалова / Олег Укладов

В Томской области за минувшие сутки, 13 декабря, выявлено 47 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона. За тот же период 13 человек выздоровели, 14 госпитализированы.

Всего за период пандемии в Томской области выявили 157 828 случаев, 156 158 человек выздоровели. Новых летальных случаев за сутки не было.

В России на 13 ноября, по оперативным данным, выявили 5 977 случаев, 6 838 человек выздоровели и 59 скончались.

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