Томич получил сотрясение головного мозга и травму шеи в ДТП под Колпашево

Фото: Густаво Зырянов

В селе Тогур, которое находится в Колпашевском районе Томской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. В результате столкновения травмирован один человек. Информацию об этом сообщила администрация Колпашевского района со ссылкой на сводку происшествий от ЕДДС.

"12.04 по системе 112 поступило сообщение о ДТП в с.Тогур на пересечении ул.Ленина-ул.Советская. Водитель, управляя Mazda Premis [Premacy, - прим.ред.], двигаясь по ул.Советская не предоставил преимущества движения и совершил столкновение с а/м Volkswagen Polo", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после инцидента водителя Volkswagen доставили в "Колпашевскую районную больницу". Предварительный диагноз у пострадавшего - сотрясение головного мозга и травма шеи.

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