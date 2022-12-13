Трамвай и два автомобиля столкнулись в Томске во вторник

Фото: «Регион-70 Томск»

ДТП с участием трамвая и двух автомобилей произошло во вторник утром в Томске на пересечении улицы Розы Люксембург и переулка 1905 года, сообщили «КП-Томск» в Центре организации и контроля пассажироперевозок.

«Трамвай столкнулся с двумя транспортными средствами», — сообщили в ЦОиКП.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, сильно затруднено движение по переулку 1905 года и Кузнечному Взвозу в сторону проспекта Ленина.

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