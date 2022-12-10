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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 2:34

В Томске на Пушкина в ДТП попало три автомобиля

Информация о пострадавших уточняется
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Томская полиция/Шпаковский Александр

Фото: Томская полиция/Шпаковский Александр

В Томске 9 декабря, в пятницу, произошло дорожно-транспортное происшествие. На улице Пушкина в Октябрьском районе города врезались три автомобиля, полиция устанавливает данные о пострадавших.

"Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего ДТП. Сегодня, в 17 часов 50 минут на улице Пушкина, 28, по предварительной информации, произошло столкновение трёх транспортных средств", - говорится в сообщении.

Пресс-служба томской полиции уточняет, что на месте столкновения транспортных средств работают специальные службы, в том числе и госавтоинспекция.

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